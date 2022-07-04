Нотаріальні послуги переводять у "Дію": яку функцію запустять першою

Український уряд має намір зробити доступними нотаріальні послуги через додаток "Дія". Першою функцією буде перевірка документом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.
Повідомляється, що незабаром в додатку будуть доступні нотаріальні послуги. А днями уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою такою функцією буде можливість перевірити справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду.
"Зараз наша команда працює над технічним запуском сервісу. Про результат повідомимо зовсім скоро в наших соцмережах. Продовжуємо спрощувати послуги для українців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Дія" запустила бета-тест функції відображення пенсійного посвідчення та електронного виду на постійне і тимчасове проживання для іноземців. Зареєструватися на тестування вже можна на порталі "Дія".
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