В "Дія" появятся новые важные документы: кого это касается

"Дія" начала бета-тестирование пенсионного удостоверения для украинцев и е-вида на постоянное и временное жительство для иностранцев. Зарегистрироваться можно на сайте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

"Продолжаем работать над новыми цифровыми документами в приложении. На очереди пенсионное удостоверение и е-вид на постоянное и временное проживание", - написал он.

По его словам, украинцы смогут воспользоваться пенсионным просто в смартфоне, а иностранцам, которые находятся в Украине, не нужно будет носить физическую карту.

Федоров призвал регистрироваться на сайте Дія самим или помочь родителям, друзьям или знакомым приобщиться к бета-тесту новинок в Дія.