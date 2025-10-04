Носій "Оніксів" та "Калібрів": що відомо про ракетний корабель "Буян-М", який вразили ЗСУ

Українські військові в районі Онезького озера вночі атакували малий ракетний корабель "Буян-М", який є носієм ракет "Онікс" та "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"В районі Онезького озера (Республіка Карелія РФ), пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Історія кораблів

Малі ракетні кораблі проекту 21631 "Буян-М" – це серія російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море".

Офіційне призначення кораблів цього проекту – охорона та захист економічної зони держави у внутрішніх морських басейнах. За проектом загалом побудовано 12 малих ракетних кораблів цього класу.

Яке озброєння може нести

Корабель обладнаний установкою вертикального пуску на 8 крилатих ракет "Онікс ", також може нести ракети типу "Циркон" та "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500-2000 км. Протикорабельні ракети зі складу комплексу "Калібр" можуть вражати морські цілі на відстані до 500 км.

Артилерійське озброєння корабля представлене однією гарматою "Універсал" і однією 30 мм автоматичною установкою "Дует" з двома шестиствольними гарматами. Корабель також озброєний двома пусковими установками та кількома кулеметами.

Недоліки проекту

Головними недоліками малих ракетних кораблів даного проекту: