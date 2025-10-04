Носитель "Ониксов" и "Калибров": что известно о ракетном корабле "Буян-М", который поразили ВСУ
Украинские военные в районе Онежского озера ночью атаковали малый ракетный корабль "Буян-М", который является носителем ракет "Оникс" и "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В районе Онежского озера (Республика Карелия РФ), поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется", - отметили в Генштабе ВСУ.
История кораблей
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" - это серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море".
Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. По проекту всего построено 12 малых ракетных кораблей этого класса.
Какое вооружение может нести
Корабль оборудован установкой вертикального пуска на 8 крылатых ракет "Оникс", также может нести ракеты типа "Циркон" и "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500-2000 км. Противокорабельные ракеты из состава комплекса "Калибр" могут поражать морские цели на расстоянии до 500 км.
Артиллерийское вооружение корабля представлено одной пушкой "Универсал" и одной 30 мм автоматической установкой "Дуэт" с двумя шестиствольными пушками. Корабль также вооружен двумя пусковыми установками и несколькими пулеметами.
Недостатки проекта
Главными недостатками малых ракетных кораблей данного проекта:
- слабая ПВО
- ограниченная автономность (дальность до 2500 миль)
- недостаточная мореходность при шторме свыше 5 баллов.
Напомним, 28 августа в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М". Бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" повредили корабельную РЛС ударом воздушного дрона, а спецназовцы атаковали борт носителя "Калибров".