Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі (фото)

Норвезькі літаки F-35 вчора перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування НАТО.
"Учора з Евенеса (Норвегія) було піднято в повітря літаки F-35 у зв'язку з тим, що російські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.
Фото: Російські літаки і норвезькі F-35 (twitter.com/NATO_AIRCOM)
Винищувачі 5-го покоління Норвегії ідентифікували:
У НАТО зазначили, що після зустрічі з F-35 російські літаки повернулися назад у свою країну.
Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій.
Зокрема, на початку 2023 року три військові літаки РФ порушили повітряний простір Польщі. Їх перехопили два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів.
Також у серпні цього року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.
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