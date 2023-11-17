Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі (фото)

"Учора з Евенеса (Норвегія) було піднято в повітря літаки F-35 у зв'язку з тим, що російські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Фото: Російські літаки і норвезькі F-35 (twitter.com/NATO_AIRCOM)

Винищувачі 5-го покоління Норвегії ідентифікували:

2 бомбардувальники Ту-160;

2 МіГ-31;

2 Іл-78.

У НАТО зазначили, що після зустрічі з F-35 російські літаки повернулися назад у свою країну.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій.

Зокрема, на початку 2023 року три військові літаки РФ порушили повітряний простір Польщі. Їх перехопили два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів.

Також у серпні цього року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.