Норвежские F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители (фото)

"Вчера из Эвенеса (Норвегия) были подняты в воздух самолеты F-35 в связи с тем, что российские самолеты пролетели вблизи воздушного пространства союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Фото: Российские самолеты и норвежские F-35 (twitter.com/NATO_AIRCOM)

Истребители 5-го поколения Норвегии идентифицировали:

2 бомбардировщика Ту-160;

2 МиГ-31;

2 Ил-78.

В НАТО отметили, что после встречи с F-35 российские самолеты вернулись обратно в свою страну.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций.

В частности, в начале 2023 года три военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Польши. Их перехватили два истребителя F-35 ВВС Нидерландов.

Также в августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.