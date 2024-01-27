Норвежские биатлонистки разыграли победу в гонке преследования на чемпионате Европы

Скандинавка Марен Киркейде триумфовала в биатлонном персьюте на европейском первенстве в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

20-летняя норвежка финишировала первой на 10-километровой дистанции. Она добралась до финиша со временем 29:49,9 минуты.

Киркейде опередила свою соотечественницу Калкенберг. Обе промахнулись по два раза на четырех огневых рубежах. Те же два выстрела в "молоко" имела и француженка Мишелон. Однако в скорости она значительно уступила норвежским биатлонисткам и взяла "бронзу" с почти полуминутным отставанием.

Лучше всего среди украинок выступила Анастасия Меркушина. Она закрыла все 20 мишеней, но по примеру Мишелон проиграла лыжным ходом. Вчерашняя медалистка Дмитренко финишировала аж в четвертом десятке (6 промахов).

Итоги биатлонной гонки преследования 10 км, женщины:

Марен Киркейде Эмили Калкенберг (+11,1) Осеан Мишелон (+27,1)

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7. Анастасия Меркушина (+57,3)

12. Ирина Петренко (+1:33,9)

23. Елена Городная (+2:14,9)

31. Анна Кривонос (+2:54,0)

35. Кристина Дмитренко (+3:19,8)

46. Любовь Кипяченкова (+5:31,3)

48. Александра Меркушина (+6:03,4)