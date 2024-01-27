Норвежские биатлонистки разыграли победу в гонке преследования на чемпионате Европы
Скандинавка Марен Киркейде триумфовала в биатлонном персьюте на европейском первенстве в словацком Брезно-Осрбле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
20-летняя норвежка финишировала первой на 10-километровой дистанции. Она добралась до финиша со временем 29:49,9 минуты.
Киркейде опередила свою соотечественницу Калкенберг. Обе промахнулись по два раза на четырех огневых рубежах. Те же два выстрела в "молоко" имела и француженка Мишелон. Однако в скорости она значительно уступила норвежским биатлонисткам и взяла "бронзу" с почти полуминутным отставанием.
Лучше всего среди украинок выступила Анастасия Меркушина. Она закрыла все 20 мишеней, но по примеру Мишелон проиграла лыжным ходом. Вчерашняя медалистка Дмитренко финишировала аж в четвертом десятке (6 промахов).
Итоги биатлонной гонки преследования 10 км, женщины:
- Марен Киркейде
- Эмили Калкенберг (+11,1)
- Осеан Мишелон (+27,1)
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7. Анастасия Меркушина (+57,3)
12. Ирина Петренко (+1:33,9)
23. Елена Городная (+2:14,9)
31. Анна Кривонос (+2:54,0)
35. Кристина Дмитренко (+3:19,8)
46. Любовь Кипяченкова (+5:31,3)
48. Александра Меркушина (+6:03,4)
К слову, накануне Дмитренко завоевала "бронзу" чемпионата Европы в спринте.
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