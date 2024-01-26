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Українка Дмитренко здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з біатлону

Брезно-Осрблє, П'ятниця 26 січня 2024 16:53
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Українка Дмитренко здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з біатлону Фото: Христина Дмитренко принесла Україні першу медаль європейської першості (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна біатлоністка Христина Дмитренко замкнула трійку призерів у спринті в словацькому Брезно-Осрблє. Чемпіонкою Європи стала норвежка Іда Лієн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

26-річна скандинавка з першим часом завершила змагання на дистанції 7,5 кілометрів. Вона пройшла трасу за 19:11,5 хвилин.

Лієн під завісу змагань випередила свою співвітчизницю Кіркейде та українку Дмитренко. Трійка призерів обійшлася без промахів на двох вогневих рубежах. Утім, переможниця випередила володарку "срібла" на 14 секунд, а та представницю України ще на понад 20.

Для 24-річної Дмитренко завойована на словацькій землі нагорода стала першою у дорослій кар'єрі. Медаль також прем'єрна для збірної України цьогоріч. На минулорічному чемпіонаті Європи вітчизняні біатлоністи здобули 3 нагороди (1 "золото" та 2 "срібла").

Ще 6 українських біатлоністок фінішували в топ-40. Найкращою серед решти стала Ірина Петренко. Вона закрила всі 10 мішеней, але суттєво поступилася першій десятці біатлоністок у швидкості. Підсумкова позиція українки – 12-те місце.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

    1. Іда Лієн
    2. Марен Кіркейде (+14,0)
    3. Христина Дмитренко (+35,3)

    ...

    12. Ірина Петренко (+57,8)

    25. Анна Кривонос (+1:23,1)

    31. Олена Городна (1:34,6)

    32. Анастасія Меркушина (+1:35,0)

    36. Любов Кип'яченкова (+1:40,3)

    39. Олександра Меркушина (+1:45,5)

    До слова, раніше Гігонна переміг у чоловічому спринті на чемпіонаті Європи-2024.

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