Норвежская звезда биатлона с лозунгом "Слава Украине!" напомнил миру о годовщине полномасштабного вторжения

Норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм, который накануне выиграл "золото" в масстарте на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде, поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram биатлониста .

Биатлонист известный своей приверженностью к Украине, призвал на свой странице в соцсети усилить поддержку нашей страны.

"Вчера я стал чемпионом мира, а сегодня мои мысли снова об Украине. В этот день исполнилось три года с момента начала полномасштабного вторжения. Последние недели в Ленцерхайде Европа имела праздник биатлона, и я надеюсь, что она и в дальнейшем будет крепко стоять вместе с Украиной. А Норвегия увеличит поддержку! Слава Украине! Героям Слава!", - говорится в сообщении.

Стремсгейм последовательно поддерживает Украину. В частности в гонках на Кубок мира он соревнуется с сине-желтым флагом, который размещен на прицеле его винтовки.

"Это ужасно, что вторжение продолжается так долго. Думаю, что очень-очень важно делать все, чтобы поддержать Украину. Именно поэтому я имею украинский флаг на прицеле", - так объяснил спортсмен свой трогательный жест в поддержку нашего государства.

Кто такой Эндре Стрёмсгейм

27-летний норвежский биатлонист, проводящий третий полноценный сезон на уровне Кубка мира. Трехкратный чемпион Европы. Имеет девять подиумов на уровне Кубка мира, два из которых - в текущем сезоне. В личных стартах дважды завоевывал "золото" на этапах КМ.

На чемпионате мира-2025, кроме победы в масстарте, выиграл "золото" в мужской эстафете в составе сборной Норвегии.