Чемпіонат світу з біатлону-2025. Норвезький п'єдестал, загальний тріумф Франції та сумний фініш українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів .

Як і в аналогічній жіночій гонці до масстарту в чоловіків допустили 30 біатлоністів: 15 найкращих в заліку Кубка світу, та стільки ж – за підсумком виступів у Ленцергайде.

Від України таке право здобули двоє – Дмитро Підручний через Кубок світу та Віталій Мандзин – за підсумками особистих стартів на ЧС.

Почали гонку наші непогано, пройшовши перший вогневий рубіж без промахів. А от на другому почались проблеми. Особливо в Підручного, який не зміг закрити чотири мішені з п'яти. Фактично для нього це означало вихід з боротьби. Так воно і сталося. Оскільки надзвичайними швидкісними якостями наш ветеран не відзначається, навіть ідеальні результати на двох останніх стрільбах не зуміли врятувати українця. До фінішу Підручний дістався останнім. Від переможця він відстав на 5 хвилин та 43 секунди.

Не далеко втік і Мандзин. Він допустив ще дві хиби і завершив змагання на 27-й позиції.

Увесь п'єдестал у масстарті забрали норвежці. Першим фінішував Ендре Стремсгейм, за ним – Штурла Легрейд та Йоганнес Бьо.

ЧС-2025: загальні підсумки

Ця перемога стала четвертою для збірної Норвегії в Ленцергайде. Маючи також три срібні та дві бронзові нагороди, скандинави в загальному командному заліку стали другими. А тріумфували на ЧС-2025 французькі біатлоністи – у них шість золотих, дві срібні та п'ять бронзових медалей.

Медальний залік чемпіонату світу 2025 з біатлону:

Франція – 12 медалей (6 золотих, 2 срібних, 5 бронзових) Норвегія – 9 (4, 3, 2) Швеція – 4 (1, 2, 1) Німеччина – 4 (1, 1, 3) США – 2 (0, 2, 0) Чехія – 1 (0, 1, 0) Італія – 1 (0, 1, 0) Фінляндія – 1 (0, 0, 1)

Найкращим результатом представника збірної України на форумі стало п'яте місце Юлії Джими в жіночій індивідуальній гонці. Таким чином, третій ЧС поспіль наші біатлоністи завершують без нагород. Це – найгірша серія для нашої команди. Загалом же Україна всьоме завершила ЧС без медалей. Раніше таке траплялось у 1993, 1995, 2005, 2009, 2023 та 2024 роках.

Остання наша медаль датована 2021 роком, коли в словенській Поклюці "бронзу" в естафеті виборола жіноча збірна.