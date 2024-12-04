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Норвезька зірка біатлону проведе сезон з прапором України

Контіолахті, Середа 04 грудня 2024 19:18
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Норвезька зірка біатлону проведе сезон з прапором України Фото: Ендре Стрьомсгейм (instagram.com/endre_stromsheim)
Автор: Андрій Костенко

Біатлоніст з Норвегії Ендре Стрьомсгейм, який напередодні виграв першу індивідуальну гонку Кубка світу, відзначився зворушливим жестом на адресу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

Перемогу у фінському Контіолахті норвежець здобув з синьо-жовтим прапором, який був розміщений на прицілі його гвинтівки. Маючи ті ж кольори на зброї, біатлоніст змагається від початку сезону Кубка світу. І це не випадковість. Стрьомсгейм таким чином висловлює свою підтримку Україні.

"Це жахливо, що вторгнення триває так довго. Думаю, що дуже-дуже важливо робити все, щоб підтримати Україну. Саме тому я маю український прапор на прицілі", – пояснив спортсмен, завіривши, що змагатиметься з синьо-жовтими кольорами протягом всього сезону.

Завдяки перемозі в індивідуальній гонці Стрьомсгейм очолив загальний залік Кубка світу. У наступній гонці – спринті, що відбудеться у п'ятницю, 6 грудня, він вийде у червоній майці лідера.

Хто такий Ендре Стрьомсгейм?

27-річний норвезький біатлоніст, що проводить третій повноцінний сезон на рівні Кубка світу. "Золото" в короткій індивідуальній гонці – друге для нього в особистих стартах серії.

У попередньому сезоні Стремсгейм переміг у гонці переслідування в Обергофі. Всього ж на рахунку спортсмена дев'ять подіумів на рівні Кубка світу, два з яких – у сезоні-2024/25.

Раніше збірні Швеції та Норвегії виграли перші естафети Кубка світу.

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