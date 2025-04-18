Норвезька сенсація вибила "Лаціо", МЮ у "перестрілці" здолав "Ліон": божевільна ніч в Лізі Європи

Ліга Європи

Результати 1/4 фіналу

"Буде-Глімт" – "Лаціо" – 2:0, 1:3, пенальті - 3:2

– "Лаціо" – 2:0, 1:3, пенальті - 3:2 "Тоттенхем" – "Айнтрахт" – 1:1, 1:0

– "Айнтрахт" – 1:1, 1:0 "Ліон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2, 4:5 ОТ

– 2:2, 4:5 ОТ "Рейнджерс" – "Атлетік" – 0:0, 0:2

Лише іспанський "Атлетік" без проблем переміг шотландський "Рейнджерс" у матчі-відповіді чвертьфіналу. Після 0:0 у Глазго, баски мали тотальну перевагу на своєму полі. "Рейнджерс" бився завзято, але завдяки одним лише бойовим якостям в півфінал ЛЄ пройти важко. "Атлетік" мав безлічь можливостей забити, але реалізував лише дві: під завісу першого тайму Сансет відкрив рахунок з пенальті, а на 80-й хвилині Ніко Вільямс зробив перевагу господарів переконливішою – 2:0.

Долю матчу-відповіді та й всього протистояння німецького "Айнтрахта" та англійського "Тоттенхема" вирішив епізод на 38-й хвилині: голкіпер німецького клубу Сантос, виставивши коліно, збив гравця суперників Меддісона. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті та показав воротарю жовту картку. 11-метровий чітко реалізував Соланке. А Меддісон невдовзі попросив заміну.

У двох парах справа дійшла до овертайму. Справжнє божевілля відбувалось у Манчестері, де місцевий "Юнайтед" приймав "Ліон". Англійці впевнено виграли перший тайм – 2:0. Але в другому – пропустили двічі за вісім хвилин. На 89-й хвилині французи залишились у меншості: другу жовту отримав Толіссо. Незважаючи на це, "Ліон" повів у додатковий час: 4:2 – на 110-й хвилині. Але за хвилини, що залишились, пропустив тричі! 5:4 – МЮ крокує далі.

А в протистоянні італійського "Лаціо" та норвезького "Буде-Глімт" справа дійшла до пенальті. Римляни мали відігруватися після 0:2 на виїзді. Римляни мали перевагу, забили перший гол на 21-й хвилині (Кастельянос) і ледь не залишили турнір. Другий м'яч ніяк не йшов у ворота норвежців. Але коли запахло сенсацією, італійці все ж таки врятувались. На 90+3-й хвилині гру в додатковий час перевів Нослін. Там третій гол італійців, на 100-й хвилині провів Діа. Але останнє слово було за гостями: на 109-й хвилині Хельмерсен забив, зрівнявши рахунок за сумою двох матчів. А в серії пенальті переміг "Буде-Глімт".

Таким чином сформувались дві півфінальні пари, переможці яких у вирішальному поєдинку виявлять найкращу команду переможця турніру.

Півфінальні пари:

"Буде-Глімт" – "Тоттенхем"

"Атлетік" – "Манчестер Юнайтед"

Півфінальні матчі відбудуться 1 та 8 травня.

Фінал пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у іспанському Більбао.

Ліга конференцій

Результати 1/4 фіналу

"Легія" – "Челсі" – 0:3, 2:1

– 0:3, 2:1 "Бетіс" – "Ягеллонія" – 2:0, 1:1

– "Ягеллонія" – 2:0, 1:1 "Цельє" – "Фіорентина" – 1:2, 2:2

– 1:2, 2:2 "Юргорден" – "Рапід" Відень – 0:1, 4:1 ОТ

Тепер чотири переможця у півфіналі розіграють дві путівки в фінал.

Півфінальні пари

"Бетіс" – "Фіорентіна"

"Юргорден" – "Челсі"

Півфінальні поєдинки Ліги конференцій призначені на 1 та 8 травня.

Володаря трофею визначать 28 травня на міському стадіоні польського Вроцлава.