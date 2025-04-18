Норвежская сенсация выбила "Лацио", МЮ в "перестрелке" одолел "Лион": сумасшедшая ночь в Лиге Европы

Лига Европы

Результаты 1/4 финала

"Буде-Глимт " - "Лацио" - 2:0, 1:3, пенальти - 3:2

" - "Лацио" - 2:0, 1:3, пенальти - 3:2 "Тоттенхэм " - "Айнтрахт" - 1:1, 1:0

" - "Айнтрахт" - 1:1, 1:0 "Лион" - "Манчестер Юнайтед " - 2:2, 4:5 ОТ

" - 2:2, 4:5 ОТ "Рейнджерс" - "Атлетик " - 0:0, 0:2

Только испанский "Атлетик" без проблем победил шотландский "Рейнджерс" в ответном матче четвертьфинала. После 0:0 в Глазго, баски имели тотальное преимущество на своем поле. "Рейнджерс" бился упорно, но благодаря одним лишь боевым качествам в полуфинал ЛЕ пройти трудно. "Атлетик" имел множество возможностей забить, но реализовал лишь две: под занавес первого тайма Сансет открыл счет с пенальти, а на 80-й минуте Нико Уильямс сделал преимущество хозяев более убедительным - 2:0.

Судьбу ответного матча да и всего противостояния немецкого "Айнтрахта" и английского "Тоттенхэма" решил эпизод на 38-й минуте: голкипер немецкого клуба Сантос, выставив колено, сбил игрока соперников Мэддисона. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти и показал вратарю желтую карточку. 11-метровый четко реализовал Соланке. А Мэддисон вскоре попросил замену.

В двух парах дело дошло до овертайма. Настоящее безумие происходило в Манчестере, где местный "Юнайтед" принимал "Лион". Англичане уверенно выиграли первый тайм - 2:0 (забили Угарте и Далот). Но во втором - пропустили дважды за восемь минут (у французов отличились Толиссо и Тальяфико). На 89-й минуте французы остались в меньшинстве: вторую желтую получил Толиссо. Несмотря на это, "Лион" после голов Шарки и Ляказетта (с пенальти) повел в дополнительное время: 4:2 - на 110-й минуте. Но за оставшиеся минуты пропустил трижды! Фернандеш (с пенальти), Майну и Магуайр перевернули игру. 5:4 - МЮ идет дальше.

А в противостоянии итальянского "Лацио" и норвежского "Буде-Глимт" дело дошло до пенальти. Римляне должны были отыгрываться после 0:2 на выезде. Они владели преимуществом и забили первый гол на 21-й минуте (Кастельянос). Второй мяч никак не шел в ворота норвежцев. Впрочем итальянцы все же спаслись: на 90+3-й минуте игру в дополнительное время перевел Нослин. Там третий гол итальянцев, на 100-й минуте провел Диа. Но последнее слово было за гостями: на 109-й минуте Хельмерсен забил, сравняв счет по сумме двух матчей. А в серии пенальти победил "Буде-Глимт". Команда, базирующаяся за Северным полярным кругом сыграет в полуфинале Лиги Европы!

Таким образом сформировались две полуфинальные пары, победители которых в решающем поединке выявят лучшую команду турнира.

Полуфинальные пары:

"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм"

"Атлетик" - "Манчестер Юнайтед"

Полуфинальные матчи состоятся 1 и 8 мая.

Финал пройдет 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.

Лига конференций

Результаты 1/4 финала

"Легия" - "Челси " - 0:3, 2:1

" - 0:3, 2:1 "Бетис " - "Ягеллония" - 2:0, 1:1

" - "Ягеллония" - 2:0, 1:1 "Целье" - "Фиорентина " - 1:2, 2:2

" - 1:2, 2:2 "Юргорден " - "Рапид" Вена - 0:1, 4:1 ОТ

Теперь четыре победителя в полуфинале разыграют две путевки в финал.

Полуфинальные пары

"Бетис" - "Фиорентина"

"Юргорден" - "Челси"

Полуфинальные поединки Лиги конференций назначены на 1 и 8 мая.

Обладателя трофея определят 28 мая на городском стадионе польского Вроцлава.