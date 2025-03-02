Норвезька компанія відмовилася заправляти кораблі США, бо "має моральний компас"

За словами власника компанії Haltbakk Bunkers Гуннара Грана, "жодного літра не буде доставлено, поки (президент США Дональд) Трамп не закінчить".

Перед тим в акаунті Haltbakk Bunkers в соцмережі Facebook була оприлюднена публікація, де заявлялося про бойкот по заправках суден ВМС США.

Такий допис норвезького нафтового постачальника був написаний англійською, зокрема для інформування міжнародної аудиторії. Цей пост одноосібного власника компанії Грана присвячений "чинному президенту США та його віце-президенту" Джей Ді Венсу, а також їхній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого в Білому домі.

У дописі Haltbakk Bunkers вказувалося, що "ми стали свідками найбільшого shit-show, яке коли-небудь було представлено в прямому ефірі чинним американським президентом та його віце-президентом".

В компанії також заявили, що "величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, незважаючи на те, що США влаштували провокацію"

"Нас від цього нудило. Коротко і ясно", - йдеться в публікації норвезької компанії.

Як зазначається, зараз Haltbakk Bunkers припиняє всі продажі енергоресурсів Збройним Силам США та їхнім кораблям.Та закликала інші норвезькі та європейські постачальники долучитися до бойкоту.

У розмові з представниками ЗМІ Гран пояснив, що вони керують приватною компанією, та обирають своїх клієнтів.

Також вказується, що відмова в паливі набуває чинності негайно і поширюється на судна, які заходять в норвезькі порти, розповіли в Haltbakk Bunkers. Свій допис в соцмережі компанія завершує гаслом "Слава Україні".

Норвезька компанія Haltbakk Bunkers відмовилася заправляти військові кораблі США (фото: скрін facebook.com/haltbakkbunkers / kystens.no)

Гуннар Гран розповів, що після широкомасштабного вторгення РФ в Україну його компанія відмовилася продавати паливо росіянам.

"Це означало, що багато наших конкурентів отримали великий додатковий дохід. Ми втратили багато доходів. Але у нас є моральний компас. Зараз США виключені через їхню поведінку щодо українців", - зазначив власник Haltbakk Bunkers.

Він також розповів, що в його компанії працює багато українських співробітників, і "ми знаємо, як жахливо ця війна впливає на них та їхні родини".

Разом з тим підприємець не вірить, що такий бойкот матиме значний влив і "когось засмутить" через не суттєві об'єми продажів палива. Він вважає, що "приблизно 3 000 000 літрів у 2024 році ми їм поставили", відтак "це просто моральна підтримка".

За словами Грана, американські військово-морські кораблі не підпадають під дію угод компанії з НАТО. У Норвегії кораблі отримують пальне від постачальника, який купує в таких компаніях, як Hatlbakk bunkers.

Довідково: Haltbakk Bunkers є дочірньою компанією Haltbakk Group, яка належить генеральному директору Гуннару Грану. Група має регулярні заправні станції, підприємства, судна, надає послуги з розміщення екіпажу та фрахтування.

Згідно з даними веб-сайту цього підприємства, це найбільший у Норвегії флот бункеровщиків. Він має 2200 клієнтів у країні та за кордоном. Зараз у флоті компанії 10 суден-бункеровщиків, окрім двох паливних танкерів. Він також має серію заправних станцій, як на суші, так і для морського флоту, і транспортує саме паливо.