Демократи збирають кошти, щоб протистояти конфлікту Трампа із Зеленським

Демократи збирають кошти на боротьбу з конфронтацією президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. У новому зверненні в суботу вони назвали цей епізод "ганьбою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

В електронному листі, надісланому з "Фонду боротьби Гарріс", пов'язаного з кампанією колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс, йдеться про те, що зустріч в Овальному кабінеті в п'ятницю стала "наочною демонстрацією того", про що попереджала вона під час своїх дебатів із Дональдом Трампом. Йдеться про період, коли Гарріс була кандидатом у президенти США.

"Наскільки швидко Трамп - після всього, що американці зробили і пожертвували заради збереження здатності України боротися за незалежність - готовий поступитися заради послуги і того, що, як йому здається, є дружбою з Володимиром Путіним", - говорила віцепрезидентка.

У листі йдеться про те, що "те, що сталося вчора, було недобре для України, недобре для наших союзників у Європі та недобре для Америки".

Також у зверненні міститься заклик до пожертв для підтримки "Конгресу, який зможе контролювати цю адміністрацію" (мова йде про адміністрацію Трампа).