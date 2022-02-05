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Норвежская лыжница взяла первое "золото" зимней Олимпиады-2022

Автор: Антон Федорцив

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект наград. Олимпийской чемпионкой стала Тереза Йохауг.

Об этом сообщает РБК-Украина.

33-летняя норвежка стала лучшей в скиатлоне. Это смешанная лыжная гонка преследования, в которой половину 15-километровой дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую – конькобежным ходом.

Йохауг более чем на 30 секунд опередила представительницу ОКР Наталью Непряеву. Бронзовая награда досталась австрийке Терезе Штадлобер (+30,5 секунды).

Лучшей из украинок стала Марина Анцибор. Она завершила гонку на 57-й строчке.

Отметим, что для Йохауг эта золотая олимпийская медаль стала второй в карьере. В Ванкувере-2010 она завоевала "золото" в эстафете 4x5 км.

Напомним, что 5 февраля на Олимпийских играх соревнуются и другие украинцы.

К слову, накануне Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.

Также ранее оценили шансы Украины на получение наград во время зимних игр в Пекине.

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Олимпиада