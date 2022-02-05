Норвезька лижниця взяла перше "золото" зимової Олімпіади-2022

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли перший комплект нагород. Олімпійською чемпіонкою стала Тереза Йохауг.
Про це повідомляє РБК-Україна.
33-річна норвежка стала найкращою у скіатлоні. Це змішана лижна гонка переслідування, у якій половину 15-кілометрової дистанції долають класичним стилем, а другу – ковзанярським ходом.
Йохауг на понад 30 секунд випередила представницю ОКР Наталію Непряєву. Бронзова нагорода дісталася австрійці Терезі Штадлобер (+30,5 секунд).
Найкращою з українок стала Марина Анцибор. Вона завершила гонку на 57-й сходинці.
Відзначимо, що для Йохауг ця золота олімпійська медаль стала другою в кар'єрі. У Ванкувері-2010 вона здобула "золото" в естафеті 4x5 км.
Нагадаємо, що 5 лютого на Олімпійських іграх змагаються й інші українці.
До слова, напередодні Олімпіада-2022 офіційно розпочалася з церемонії відкриття.
Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимових Ігор в Пекіні.