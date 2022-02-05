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Норвезька лижниця взяла перше "золото" зимової Олімпіади-2022

Автор: Антон Федорців

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли перший комплект нагород. Олімпійською чемпіонкою стала Тереза Йохауг.

Про це повідомляє РБК-Україна.

33-річна норвежка стала найкращою у скіатлоні. Це змішана лижна гонка переслідування, у якій половину 15-кілометрової дистанції долають класичним стилем, а другу – ковзанярським ходом.

Йохауг на понад 30 секунд випередила представницю ОКР Наталію Непряєву. Бронзова нагорода дісталася австрійці Терезі Штадлобер (+30,5 секунд).

Найкращою з українок стала Марина Анцибор. Вона завершила гонку на 57-й сходинці.

Відзначимо, що для Йохауг ця золота олімпійська медаль стала другою в кар'єрі. У Ванкувері-2010 вона здобула "золото" в естафеті 4x5 км.

Нагадаємо, що 5 лютого на Олімпійських іграх змагаються й інші українці.

До слова, напередодні Олімпіада-2022 офіційно розпочалася з церемонії відкриття.

Також раніше оцінили шанси України на здобуття нагород під час зимових Ігор в Пекіні.

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Олімпіада