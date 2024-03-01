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Норвежка Таннреволд виграла індивідуальну гонку на домашньому етапі Кубка світу

Фото: Інгрід Ланнмарк Таннреволд стартувала з перемоги на батьківщині (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезька біатлоністка Інгрід Ланнмарк Таннреволд тріумфувала в перших стартах у столичному Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Скандинавка з першим часом здолала дистанцію на 15 кілометрів. Вона пройшла трасу в Гольменколлені за 44:31,1 хвилини.

Таннреволд на чотирьох вогневих рубежах схибила лише одного разу. Проте, промах у другій стійці не завадив їй перемогти. Вона майже на півхвилини випередила шведку Ельвіру Еберг, яка схибила двічі. Доповнила подіум ще одна норвежка – Лієн.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина. Вона відкрила та закрила стрільбу одним промахом. Натомість на двох "середніх" рубежах вітчизняна біатлоністка була точною та завершила на 33-й позиції.

Найгірше серед українських спортсменок виступила Петренко. Вона тричі поцілила в "молоко" та фінішувала за межами топ-60. Тим часом її співвтітчизниця Дмитренко припустилася п'яти промахів, але фінішувала вище.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 15 км, жінки:

  1. Інгрід Ланнмарк Таннреволд
  2. Ельвіра Еберг (+28,8)
  3. Іда Лієн (+32,0)

...

33. Анастасія Меркушина (+3:33,0)

59. Анна Кривонос (+5:46,4)

62. Христина Дмитренко (+5:54,7)

63. Ірина Петренко (+6:02,6)

До слова, напередодні Олександра Меркушина стала чемпіонкою світу серед юніорів у мас-старті.

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