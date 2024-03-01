Норвежка Таннреволд выиграла индивидуальную гонку на домашнем этапе Кубка мира

Скандинавка с первым временем одолела дистанцию в 15 километров. Она прошла трассу в Хольменколлене за 44:31,1 минуты.

Таннреволд на четырех огневых рубежах ошиблась только однажды. Однако промах во второй стойке не помешал ей победить. Она почти на полминуты опередила шведку Эльвиру Эберг, которая промахнулась дважды. Дополнила подиум еще одна норвежка – Лиен.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина. Она открыла и закрыла стрельбу одним промахом. На двух "средних" рубежах отечественная биатлонистка была точной и закончила на 33-й позиции.

Хуже всех украинских спортсменок выступила Петренко. Она трижды попала в "молоко" и финишировала за пределами топ-60. Между тем ее соотечественница Дмитренко допустила пять промахов, но финишировала выше.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км.

Ингрид Ланнмарк Таннреволд Эльвира Эберг (+28,8) Ида Лиен (+32,0)

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33. Анастасия Меркушина (+3:33,0)

59. Анна Кривонос (+5:46,4)

62. Кристина Дмитренко (+5:54,7)

63. Ирина Петренко (+6:02,6)