Олександра Меркушина здобула "золото" юніорського ЧС-2024 з біатлону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

19-річна українка першою дісталася до фінішу на 9-кілометровій дистанції. Її підсумковий час склав 28:17,2 хвилин.

Меркушина-молодша посередньо розпочала гонку. На перших двох вогневих рубежах вона заробила по штрафному колу та опинилася на 16-й позиції. Та далі українська біатлоністка закрила всі мішені на третій стрільбі та піднялася на 5-те місце.

До останнього рубежу Меркушина прийшла на четвертій сходинці та знову відпрацювала без промахів. Зрештою, боротьба за золоту медаль розгорнулася між українкою і француженкою Бужо. Меркушина на останньому колі зуміла наздогнати суперницю та випередити її.

У змаганнях виступили ще дві українки. Приходько без жодного промаху фінішувала на 13-й позиції. Натомість Хвостенко завершила гонку аж на 41-й сходинці.

Підсумки біатлонного мас-старту 9 км на ЧС-2024 серед юніорів, жінки:

Олександра Меркушина Лола Бужо (+1,9) Карлотта Гаутеро (+11,1)

...

13. Ксенія Приходько (+1:23,9)

41. Валерія Хвостенко (+3:10,7)