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Олександра Меркушина здобула "золото" юніорського ЧС-2024 з біатлону

Отепя, Четвер 29 лютого 2024 12:30
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Олександра Меркушина здобула "золото" юніорського ЧС-2024 з біатлону Фото: Олександра Меркушина виборола золоту медаль (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Біатлоністка Олександра Меркушина принесла Україні першу нагороду на чемпіонаті світу-2024 серед юніорів в естонському Отепя, вигравши масовий старт серед дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

19-річна українка першою дісталася до фінішу на 9-кілометровій дистанції. Її підсумковий час склав 28:17,2 хвилин.

Меркушина-молодша посередньо розпочала гонку. На перших двох вогневих рубежах вона заробила по штрафному колу та опинилася на 16-й позиції. Та далі українська біатлоністка закрила всі мішені на третій стрільбі та піднялася на 5-те місце.

До останнього рубежу Меркушина прийшла на четвертій сходинці та знову відпрацювала без промахів. Зрештою, боротьба за золоту медаль розгорнулася між українкою і француженкою Бужо. Меркушина на останньому колі зуміла наздогнати суперницю та випередити її.

У змаганнях виступили ще дві українки. Приходько без жодного промаху фінішувала на 13-й позиції. Натомість Хвостенко завершила гонку аж на 41-й сходинці.

Підсумки біатлонного мас-старту 9 км на ЧС-2024 серед юніорів, жінки:

    1. Олександра Меркушина
    2. Лола Бужо (+1,9)
    3. Карлотта Гаутеро (+11,1)

    ...

    13. Ксенія Приходько (+1:23,9)

    41. Валерія Хвостенко (+3:10,7)

    До слова, напередодні збірна України оголосила склади команд на етап Кубка світу в Осло.

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