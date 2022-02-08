UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Норвежец Клебо стал олимпийским чемпионом в лыжном спринте

Автор: Андрей Вырва

Состоялся финальный забег среди мужчин в лыжном спринте.

Об этом сообщает РБК-Украина

В финале выступили шесть лыжников, представлявших пять команд: 2 спортсмена из команды ОКР, итальянец, швед, норвежец и финн.

Быстрее всего преодолел 1,5 км и выиграл золотую награду норвежец Йоханнес Клебо.

Кроме олимпийского чемпиона определились "серебряный" и "бронзовый" призеры:

"золото" – Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:58,06

"серебро" – Федерико Пеллегрино (Италия) – 2:25,32

"бронза" – Александр Терентьев (ОКР) – 2:59,37

Напомним, что в финале женского лыжного спринта победила шведка Йонна Сундлинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2022