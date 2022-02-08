Норвежець Клебо став олімпійським чемпіоном в лижному спринті

Відбувся фінальний забіг серед чоловіків у лижному спринті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі виступили шість лижників, які представляли п’яти команд: 2 спортсмени з команди ОКР, італієць, швед, норвежець та фін.
Найшвидше подолав 1,5 км та виграв золоту нагороду норвежець Йоханнес Клебо.
Окрім олімпійського чемпіона визначились "срібний" та "бронзовий" призери:
"золото" – Йоханнес Клебо (Норвегія) – 2:58,06
"срібло" – Федеріко Пеллегріно (Італі) – 2:25,32
"бронза" – Олександр Терентьєв (ОКР) – 2:59,37
Нагадаємо, що у фіналі жіночого лижного спринту перемогла шведка Йонна Сундлінг.