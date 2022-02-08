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Норвежець Клебо став олімпійським чемпіоном в лижному спринті

Автор: Андрій Вирва

Відбувся фінальний забіг серед чоловіків у лижному спринті.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі виступили шість лижників, які представляли п’яти команд: 2 спортсмени з команди ОКР, італієць, швед, норвежець та фін.

Найшвидше подолав 1,5 км та виграв золоту нагороду норвежець Йоханнес Клебо.

Окрім олімпійського чемпіона визначились "срібний" та "бронзовий" призери:

"золото" – Йоханнес Клебо (Норвегія) – 2:58,06

"срібло" – Федеріко Пеллегріно (Італі) – 2:25,32

"бронза" – Олександр Терентьєв (ОКР) – 2:59,37

Нагадаємо, що у фіналі жіночого лижного спринту перемогла шведка Йонна Сундлінг.

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