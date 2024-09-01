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У Норвегії знайшли мертвим знаменитого кита-шпигуна Хвалдіміра

Неділя 01 вересня 2024 03:19
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У Норвегії знайшли мертвим знаменитого кита-шпигуна Хвалдіміра Фото: білуха Хвалдімір (скріншот з відео)
Автор: Вадим Ребрина

Білуха Хвалдімір, який захоплював уяву громадськості з 2019 року після того, як його помітили в упряжці, начебто призначеній для камери, був знайдений мертвим у суботу в Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Себастьян Стренд, засновник некомерційної організації Marine Mind, сказав, що він бачив мертвого кита на південному заході Норвегії в суботу вдень.

За його словами, причина смерті невідома. Навколо кита були позначки, які могли зробити птахи чи інші морські тварини.

"Це розриває серце. Він торкнувся сердець тисяч людей лише тут, у Норвегії", - сказав Стренд.

Він працює над тим, щоб відправити Хвалдіміра до закладу, де туша могла б зберігатися достатньо довго, щоб спробувати встановити причину смерті.

За деякими оцінками, кит був близько 14 футів в довжину і важив близько 2700 фунтів.

Передісторія

Хвалдиміра, чиє ім’я є поєднанням «hval», норвезького слова, що означає кит, і імені Володимир, помітили на півночі Норвегії в 2019 році.

Білухи, як правило, пересуваються групами і зазвичай населяють віддалені райони Арктики. Додаткову інтригу навколо Хвальдіміра додавало те, що на ньому була упряж, яку ідентифікували як "техніку" з Санкт-Петербурга. Також на ньому виявилося кріплення для камери.

Дехто задавався питанням, чи був кит у російській розвідувальній місії. Росія ніколи не претендувала на право власності на кита.

Видання зазначає, що Хвалдімір якщо і був шпигуном, то виключно доброзичливим.

Кит мав ознаки приручення, і йому було комфортно серед людей. Він залишився в більш активних водах, ніж це типово для білух, що викликало занепокоєння вчених, активістів і експертів.

"Він повністю звик до людської культури", — сказав Стренд, додавши, що, схоже, Хвальдімір "провів у полоні більшу частину свого життя".

"Я не впевнений, що сталося, але ми дізнаємось", — сказав Стренд.

Нагадаємо, російські окупанти перекинули групи бойових дельфінів з тимчасово окупованого Севастополя в західну частину Криму. Їх помітили на військово-морській базі в селищі Новоозерне, що розташовано в північно-західній частині півострова.

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Норвегія Кит
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