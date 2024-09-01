У Норвегії знайшли мертвим знаменитого кита-шпигуна Хвалдіміра

Білуха Хвалдімір, який захоплював уяву громадськості з 2019 року після того, як його помітили в упряжці, начебто призначеній для камери, був знайдений мертвим у суботу в Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Себастьян Стренд, засновник некомерційної організації Marine Mind, сказав, що він бачив мертвого кита на південному заході Норвегії в суботу вдень.

За його словами, причина смерті невідома. Навколо кита були позначки, які могли зробити птахи чи інші морські тварини.

"Це розриває серце. Він торкнувся сердець тисяч людей лише тут, у Норвегії", - сказав Стренд.

Він працює над тим, щоб відправити Хвалдіміра до закладу, де туша могла б зберігатися достатньо довго, щоб спробувати встановити причину смерті.

За деякими оцінками, кит був близько 14 футів в довжину і важив близько 2700 фунтів.

Передісторія

Хвалдиміра, чиє ім’я є поєднанням «hval», норвезького слова, що означає кит, і імені Володимир, помітили на півночі Норвегії в 2019 році.

Білухи, як правило, пересуваються групами і зазвичай населяють віддалені райони Арктики. Додаткову інтригу навколо Хвальдіміра додавало те, що на ньому була упряж, яку ідентифікували як "техніку" з Санкт-Петербурга. Також на ньому виявилося кріплення для камери.

Дехто задавався питанням, чи був кит у російській розвідувальній місії. Росія ніколи не претендувала на право власності на кита.

Видання зазначає, що Хвалдімір якщо і був шпигуном, то виключно доброзичливим.

Кит мав ознаки приручення, і йому було комфортно серед людей. Він залишився в більш активних водах, ніж це типово для білух, що викликало занепокоєння вчених, активістів і експертів.

"Він повністю звик до людської культури", — сказав Стренд, додавши, що, схоже, Хвальдімір "провів у полоні більшу частину свого життя".

"Я не впевнений, що сталося, але ми дізнаємось", — сказав Стренд.