В Норвегии нашли мертвым знаменитого кита-шпиона Хвалдимира
Белуха Хвалдимир, захватывавший воображение общественности с 2019 года после того, как его заметили в упряжке, якобы предназначенной для камеры, был найден мертвым в субботу в Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Себастьян Стренд, основатель некоммерческой организации Marine Mind, сказал, что видел мертвого кита на юго-западе Норвегии в субботу днем.
По его словам, причина смерти неизвестна. Вокруг кита были отметки, которые могли сделать птицы или другие морские животные.
"Это разрывает сердце. Он коснулся сердец тысяч людей только здесь, в Норвегии", - сказал Стренд.
Он работает над тем, чтобы отправить Хвалдимира в заведение, где туша могла бы храниться достаточно долго, чтобы попытаться установить причину смерти.
По некоторым оценкам, кит был около 14 футов в длину и весил около 2700 фунтов.
Предыстория
Хвалдимира, чье имя является сочетанием hval, норвежского слова, означающего "кит", и имени Владимир, заметили на севере Норвегии в 2019 году.
Белухи, как правило, передвигаются группами и обычно населяют отдаленные районы Арктики. Дополнительную интригу вокруг Хвалдимира добавляло то, что на нем была упряжь, которую идентифицировали как "технику" из Санкт-Петербурга. Также на нем обнаружился крепеж для камеры.
Некоторые задавались вопросом, был ли кит в российской разведывательной миссии. Россия никогда не претендовала на право собственности на кита.
Издание отмечает, что Хвалдимир если и был шпионом, то исключительно дружелюбным.
Кит имел признаки приручения, и ему было удобно среди людей. Он остался в более активных водах, чем это типично для белух, что вызвало беспокойство ученых, активистов и экспертов.
"Он полностью привык к человеческой культуре", - сказал Стренд, добавив, что, похоже, Хвалдимир "провел в плену большую часть своей жизни".
"Я не уверен, что произошло, но мы узнаем", - сказал Стренд.
Напомним, российские оккупанты перебросили группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма. Их заметили на военно-морской базе в поселке Новоозерное, расположенном в северо-западной части полуострова.
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