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У Норвегії заявили, що Росія не матиме права голосу в рішенні щодо вступу України в НАТО

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Середа 31 травня 2023 19:34
У Норвегії заявили, що Росія не матиме права голосу в рішенні щодо вступу України в НАТО Фото: міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО не дозволять Росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Коли Україна стане членом НАТО мають вирішувати Україна та союзники по НАТО, а не Москва", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт напередодні дводенної зустрічі зі своїми колегами з НАТО.

Вона також зазначила, що Швеція має стати повноправним членом ще до липневого саміту НАТО у Вільнусі.

"Немає жодних причин стримувати Швецію. Швеція відповідає всім критеріям", - сказала вона.

Прагнення України приєднатися до НАТО

НАТО не задовольнило прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни з Росією.

Втім Україна та її найближчі союзники у Східній Європі хочуть, щоб на літньому саміті НАТО були узгоджені конкретні кроки для наближення України до членства.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу. Україна також хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Більше про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вступ Швеції в НАТО

Швеція вже понад рік намагається стати членом НАТО. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина.

Зокрема, влада Туреччини не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, адже звинувачує країну в "підтримці тероризму". Ситуацію між країнами загострило спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції.

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