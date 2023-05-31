ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Норвегии заявили, что Россия не будет иметь права голоса в решении о вступлении Украины в НАТО

Новина українською →
Среда 31 мая 2023 19:34
В Норвегии заявили, что Россия не будет иметь права голоса в решении о вступлении Украины в НАТО Фото: министр иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены НАТО не позволят России решать, когда Украина сможет присоединиться к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Когда Украина станет членом НАТО должны решать Украину и союзники по НАТО, а не Москва", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт накануне двухдневной встречи со своими коллегами из НАТО.

Она также отметила, что Швеция должна стать полноправным членом еще до июльского саммита НАТО в Вильнусе.

"Нет никаких причин сдерживать Швецию. Швеция отвечает всем критериям", - сказала она.

Стремление Украины присоединиться к НАТО

НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, опасаются каких-либо шагов, которые могут приблизить Альянс к войне с Россией.

Впрочем, Украина и ее ближайшие союзники в Восточной Европе хотят, чтобы на летнем саммите НАТО были согласованы конкретные шаги для приближения Украины к членству.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс. Украина также хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никак не могут быть альтернативой членству.

Больше о том, что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция уже больше года пытается стать членом НАТО. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.

В частности, власти Турции не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, ведь обвиняют страну в "поддержке терроризма". Ситуацию между странами обострило сожжение Корана напротив посольства Турции в Швеции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Норвегия
NEWS
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют