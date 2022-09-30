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У Норвегії заявили, що за потреби швидко закриють кордони для росіян

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Осло, П'ятниця 30 вересня 2022 12:53
У Норвегії заявили, що за потреби швидко закриють кордони для росіян Фото: Норвегія може закрити кордони для громадян РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія за потреби обмежить в'їзд для російських туристів. Закрити кордони зможуть в оперативному режимі.

Про це заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що Норвегія може запровадити заборону для росіян аналогічну тій, яку цього тижня запровадила Фінляндія.

"При необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в короткі терміни. Порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуло небагато людей, і тут інша ситуація", - заявила міністр.

Також, за її словами, Норвегія на кордонах посилить охорону. Зокрема, розмістить гелікоптер із датчиками, оскільки тепер існує підвищений ризик незаконного перетину кордону на тлі мобілізації у Росії.

Нагадаємо, Фінляндія із сьогоднішнього дня закрила кордони для російських туристів через оголошення про мобілізацію в РФ.

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