ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Офіційно. Фінляндія завтра закриє кордони для росіян

Новость на русском →
Гельсінкі, Четвер 29 вересня 2022 13:47
Офіційно. Фінляндія завтра закриє кордони для росіян Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Фінляндії ухвалив рішення заборонити в'їзд у країну російським туристам з пʼятниці, 30 вересня, на тлі оголошення часткової мобілізації до РФ.

Про це оголосив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

За його словами, причина закриття кордонів для росіян полягає в оцінці зовнішньополітичним керівництвом безпекової ситуації, яка значно погіршилася внаслідок мобілізації Росії. На ситуацію з безпекою також впливають, зокрема, війна Росії проти України та нещодавні атаки на газопроводи.

Уряд зазначає, що в'їзд російських громадян ставить під загрозу міжнародні відносини Фінляндії. У результаті в'їзд росіян за туристичними візами може бути відхилено або анульовано.

Видання зазначає, що основна проблема безпеки, яка призвела до запровадження візових обмежень, полягає в тому, що нелегальні розвідники в'їжджатимуть до Фінляндії за туристичними візами і здійснюватимуть диверсійні атаки на важливі енергетичні мережі.

У Фінляндії основні електростанції можуть бути захищені персоналом, але лінії електропередачі можуть бути атаковані, наприклад, шляхом їх обрізання в неогороджених ділянках лісу.

Агенти розвідки, незаконно ввезені до Фінляндії за туристичними візами, працюють або на військову розвідку ГРУ, або на розвідку ФСБ, або на службу зовнішньої розвідки СЗР.

Росіянам, як і раніше, буде дозволено приїжджати до Фінляндії з таких причин, як сім'я, навчання та основна робота. Російські дисиденти і представники опозиції можуть продовжувати в'їжджати до Фінляндії з інших законних причин. Російським дипломатам також не буде обмежено в'їзд до Фінляндії.

Нагадаємо, минулого тижня президент Фінляндії та уряд погодили параметри рішення про обмеження в'їзду для громадян Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана