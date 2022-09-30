В Норвегии заявили, что при необходимости быстро закроют границы для россиян

Норвегия при необходимости ограничит въезд для российских туристов. Закрыть границы смогут в оперативном режиме.

Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Мель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что Норвегия может ввести запрет для россиян аналогичный тому, который на этой неделе ввела Финляндия

"При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в короткие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло немного людей, и здесь ситуация иная", - заявила министр.

Также, по ее словам, Норвегия на границах усилит охрану. В частности, разместит вертолет с датчиками, поскольку теперь существует повышенный риск незаконного пересечения границы на фоне мобилизации в России.