У Норвегії заарештували сина одного з соратників Путіна, - ЗМІ

У Норвегії сина близького соратника президента Росії Володимира Путіна заарештували на два тижні. Він запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Barents Observer.
За інформацією видання, затриманому 47 років і він має громадянства Росії та Великої Британії, а живе в Італії. При цьому його ім'я не розкривають.
У суді чоловік розповів, що його варто розглядати як громадянина Великої Британії.
"Він визнав, що керував дроном, але не мав підстав думати, що це незаконно. Він громадянин Великої Ьританії", - цитує видання слова його адвоката Єнса Бернхарда Херстада.
Російське видання "Агентство" зазначає, що під вищеперелічені характеристики підходить Андрій Якунін - син екс-глави РЖД та одного з засновників дачного кооперативу "Озеро" Володимира Якуніна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними німецьких ЗМІ, низка близьких соратників президента РФ Володимира Путіна "зникла" після початку війни проти України.
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