В Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина, - СМИ

В Норвегии сына близкого соратника президента России Владимира Путина арестовали на две недели. Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Barents Observer.
По информации издания, задержанному 47 лет и у него есть гражданства России и Великобритании, а живет в Италии. При этом его имя не раскрывают.
В суде мужчина рассказал, что его стоит рассматривать как гражданина Великобритании.
"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", - цитирует издание слова его адвоката Йенса Бернхарда Херстада.
Российское издание "Агентство" отмечает, что под вышеперечисленные характеристики подходит Андрей Якунин - сын экс-главы РЖД и одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" Владимира Якунина.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным немецких СМИ, ряд близких соратников президента РФ Владимира Путина "исчез" после начала войны против Украины.
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