У Норвегії відмовилися від участі в Раді миру Трампа і назвали причину

Норвегія не приєднається до Ради миру президента США Дональда Трампа. Така ініціатива не відповідає принципам ООН.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Aftenposten заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік.
"Цілком очевидно, що ми не можемо бути частиною структури, яка кидає виклик ролі ООН і існуючому міжнародному праву. Це було б абсолютно неможливо для нас", - сказав Кравік, коментуючи можливість участі Норвегії в Раді миру.
За його словами, членство в Раді миру Трампа також неможливе і для низки інших європейських держав, які ставлять ООН і міжнародне право в основу своєї зовнішньої політики.
Також чиновник додав, що був здивований тим, що Рада миру мала статут, який стосувався не тільки довгострокового миру в Газі.
"Пропозиція, яку ми отримали, - про створення всеосяжного органу з доволі широким мандатом на роботу з питань миру та безпеки, очолюваного "головою Трампом", як його згадують в установчому документі, - була для нас абсолютно непідготовленою", - звернув увагу заступник глави МЗС Норвегії.
Нагадаємо, що Рада миру Трампа - це міжнародна організація, яка має опікуватися наглядом за врегулюванням збройних конфліктів і відновленням управління на територіях, які постраждали від війн або перебувають під загрозою нестабільності.
Від самого початку ідея Ради виникла в контексті припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа як тимчасовий орган контролю за виконанням мирної угоди, проте згодом була розширена до глобального формату.
Трамп має стати першим і довічним головою Ради, з правом вето на всі рішення, контролем над порядком денним і фінансами, а також правом самостійно визначати склад учасників і свого наступника.
Примітно, що Трамп уже надіслав пропозицію Україні брати участь у Раді миру.
Детальніше про те, навіщо американському лідеру така ініціатива, - в матеріалі РБК-Україна.