У Норвегії ще не вирішили, чи забороняти в'їзд для авто з РФ, - ЗМІ

Уряд Норвегії ще не ухвалив остаточної позиції стосовно рекомендації Європейської комісії, яка передбачає заборону на в’їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал The Barents Observer.
Варто зауважити, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, однак дотримується більшості санкцій ЄС проти Росії.
"Ми взяли до відома заяву Європейської комісії та її інтерпретацію і уважно вивчаємо, що це означатиме для норвезького законодавства", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Норвегії Рагнгільд Сіменстад.
Наразі через Норвегію росіяни подорожують транзитом до Європи, і більшість таких поїздок відбувається на автомобілях. Для мешканців Мурманська звичним є одноденний шопінг-тур через кордон із Норвегією. Окрім цього росіяни їдуть із Москви і Санкт-Петербурга на авто на відпочинок до Європи.
За даними імміграційної служби Норвегії, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей - це на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.
13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.
Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з такими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.