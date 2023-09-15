В Норвегии еще не решили, запрещать ли въезд для авто из РФ, - СМИ

Следует отметить, что Норвегия не является членом Европейского Союза, однако соблюдает большинство санкций ЕС против России.

"Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и ее интерпретацию и внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства", - заявила представитель Министерства иностранных дел Норвегии Рагнгильд Сименстад.

Сейчас через Норвегию россияне путешествуют по транзиту в Европу, и большинство таких поездок происходит на автомобилях. Для жителей Мурманска привычен однодневный шопинг-тур через границу с Норвегией. Кроме этого, россияне едут из Москвы и Санкт-Петербурга на авто на отдых в Европу.

По данным иммиграционной службы Норвегии, за август границу с Россией пересекли 6300 человек – это на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже в Эстонии предложили перерегистрировать автомобили с номерами, которые находятся в стране. Или такие автомобили предлагают конфисковать.

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