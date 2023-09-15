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У Норвегії ще не вирішили, чи забороняти в'їзд для авто з РФ, - ЗМІ

П'ятниця 15 вересня 2023 22:48
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У Норвегії ще не вирішили, чи забороняти в'їзд для авто з РФ, - ЗМІ Фото: У Норвегії ще не вирішили, чи забороняти в'їзд для авто з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Норвегії ще не ухвалив остаточної позиції стосовно рекомендації Європейської комісії, яка передбачає заборону на в’їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал The Barents Observer.

Варто зауважити, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, однак дотримується більшості санкцій ЄС проти Росії.

"Ми взяли до відома заяву Європейської комісії та її інтерпретацію і уважно вивчаємо, що це означатиме для норвезького законодавства", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Норвегії Рагнгільд Сіменстад.

Наразі через Норвегію росіяни подорожують транзитом до Європи, і більшість таких поїздок відбувається на автомобілях. Для мешканців Мурманська звичним є одноденний шопінг-тур через кордон із Норвегією. Окрім цього росіяни їдуть із Москви і Санкт-Петербурга на авто на відпочинок до Європи.

За даними імміграційної служби Норвегії, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей - це на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з такими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати.

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