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У Норвегії на секретному засіданні обговорять питання танків для України, - ЗМІ

Фото: у Норвегії обговорятіь можливу передачу Україні танків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Норвегії обговорять можливість передачі Україні німецьких танків Leopard. Секретне засідання пройде сьогодні ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagbladet.

У засідання візьмуть участь 20 членів комітету закордонних справ і оборони парламенту Норвегії (Стортингу). Зустріч пройде у секретному режимі, тому час та місце не повідомляють.

За даними норвезького видання, на засідання політики обговорять подальшу військову допомогу Україні. Зокрема, мова піде про танки Leopard та можливість їх передачі без дозволу Німеччини, як пропонує Польща.

"Очікується, що сьогодні ввечері комітет обговорить, чи має Норвегія офіційно звернутися до Бербок (голови МЗС Німеччини, - ред.) за дозволом підтримати Україну німецькими танками", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні танки Leopard 2 навіть без згоди Німеччини.

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НорвегияВійськова допомога