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В Норвегии на секретном заседании обсудят вопрос танков для Украины, - СМИ

Фото: в Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Норвегии обсудят возможность передачи Украине немецких танков Leopard. Секретное заседание пройдет сегодня вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagbladet.

В заседании примут участие 20 членов комитета иностранных дел и обороны парламента Норвегии (Стортинга). Встреча пройдет в секретном режиме, поэтому время и место не сообщают.

По данным норвежского издания, на заседании политики обсудят дальнейшую военную помощь Украине. В частности, речь пойдет о танках Leopard и возможности их передачи без разрешения Германии, как предлагает Польша.

"Ожидается, что сегодня вечером комитет обсудит, должна ли Норвегия официально обратиться к Бербок (главы МИД Германии, - ред.) за разрешением поддержать Украину немецкими танками", - говорится в материале.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине танки Leopard 2 даже без согласия Германии.

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