В Норвегии на секретном заседании обсудят вопрос танков для Украины, - СМИ

В заседании примут участие 20 членов комитета иностранных дел и обороны парламента Норвегии (Стортинга). Встреча пройдет в секретном режиме, поэтому время и место не сообщают.

По данным норвежского издания, на заседании политики обсудят дальнейшую военную помощь Украине. В частности, речь пойдет о танках Leopard и возможности их передачи без разрешения Германии, как предлагает Польша.

"Ожидается, что сегодня вечером комитет обсудит, должна ли Норвегия официально обратиться к Бербок (главы МИД Германии, - ред.) за разрешением поддержать Украину немецкими танками", - говорится в материале.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине танки Leopard 2 даже без согласия Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.