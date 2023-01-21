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У Норвегії російські моряки влаштували провокацію з камуфляжною формою

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Норвегія, Субота 21 січня 2023 03:22
У Норвегії російські моряки влаштували провокацію з камуфляжною формою Фото: у Норвегії російські моряки влаштували провокацію з камуфляжною формою (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У норвезькому Кіркенесі двох російських моряків оштрафували за робочу форму з прапором країни, що нібито могло створити дискомфорт для місцевих жителів і біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagbladet.

У публікації зазначається, що двоє моряків зійшли на берег у Кіркенесі 12 січня, вони були одягнені в камуфляжні робітничі костюми, на яких були нашивки з прапором РФ.

Поліція Кіркенеса розпочала перевірку, бо одяг могли прийняти за військову форму. Через це російських моряків оштрафували на 500 доларів.

У Норвегії російські моряки влаштували провокацію з камуфляжною формоюРосійські моряки висадилися у Норвегії у камуфляжній формі / Фото: Finnmark politidistrikt

За словами прокурора Мартіни Месло, подібне рішення ухвалили відповідно до статті норвезького кримінального кодексу щодо неправомірного використання уніформи.

Нагадаємо, громадяни Росії не можуть отримати візу Норвегії, навіть якщо їх запрошують до країни місцеві організації.

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