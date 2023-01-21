В Норвегии российские моряки устроили провокацию с камуфляжной формой

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло «создать дискомфорт» для местных жителей и беженцев с Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagbladet .

В публикации отмечается, что двое моряков сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с флагом РФ.

Полиция Киркенеса начала проверку, так как одежду могли принять за военную форму. Из-за этого российских моряков оштрафовали на 500 долларов.

Российские моряки высадились в Норвегии в камуфляжной форме / Фото: Finnmark politidistrikt

По словам прокурора Мартины Месло, подобное решение приняли в соответствии со статьей норвежского уголовного кодекса, касающейся неправомерного использования униформы.

Напомним, граждане России не могут получить визу Норвегии, даже если их приглашают в страну местные организации.

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