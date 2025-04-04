У Норвегії погодили збільшення допомоги Україні до майже 8 млрд доларів

За його словами, уряд Норвегії схвалив новий пакет підтримки на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон. Таким чином, загальний обсяг фінансування на підтримку України на цей рік становить 85 млрд норвезьких крон, це близько 7,8 млрд доларів.

"Ми потроюємо військову підтримку", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що кошти будуть витрачатися за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.

Допомога Україні від Норвегії

Варто нагадати, що Норвегія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує Київ. Зокрема, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

За цей час Україна отримала від Норвегії системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети. Норвегія також фінансує закупівлю зброї через міжнародні фонди та сприяє посиленню української енергосистеми, постачаючи обладнання та виділяючи кошти на її відновлення після російських атак.

Нещодавно прем'єр Норвегії заявив, що уряд незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.

А до того прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив, що Норвегія надасть Україні 3,5 мільярда євро у 2025 році для підтримки її потреб.