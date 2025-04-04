В Норвегии согласовали увеличение помощи Украине до почти 8 млрд долларов

По его словам, правительство Норвегии одобрило новый пакет поддержки в дополнение к предыдущим 35 млрд норвежских крон. Таким образом, общий объем финансирования на поддержку Украины на этот год составляет 85 млрд норвежских крон, это около 7,8 млрд долларов.

"Мы утраиваем военную поддержку", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что средства будут тратиться за рубежом и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.

Помощь Украине от Норвегии

Стоит напомнить, что Норвегия с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает Киев. В частности, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь.

За это время Украина получила от Норвегии системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты. Норвегия также финансирует закупку оружия через международные фонды и способствует усилению украинской энергосистемы, поставляя оборудование и выделяя средства на ее восстановление после российских атак.

Недавно премьер Норвегии заявил, что правительство вскоре обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

А до этого премьер-министр Йонас Гар Стере объявил, что Норвегия предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в 2025 году для поддержки ее потребностей.