В Норвегії почнуть допитувати екскомандира "Вагнера": йому надали захист
Поліція Норвегії проведе допит колишнього командира приватної військової компанії "Вагнера" Андрія Медведєва, який втік туди із Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reurters.
В поліції заявили, що Медведєв висловив бажання допомогти у притягненні до відповідальності винних у військових злочинах "вагнерівців" в Україні і передав правоохоронцям "деякі цифрові матеріали". Там також зазначили, що він не має обов’язку давати свідчення, адже поки що він ні в чому, окрім незаконного перетину кордону, не підозрюється.
"Медведєв створює враження, що він хоче більше і більше розповідати про свій досвід служби в ПВК "Вагнера", - заявили в поліції.
Також повідомляється, що наразі було вжито заходів, щоб забезпечити Медведєву захист.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Росії до Норвегії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Він готовий дати свідчення проти засновника ПВК Євгена Пригожина.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Медведєва затримали та можуть депортувати. Зрештою, поліція звільнила його з-під варти.
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