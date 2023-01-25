У Норвегії після затримання звільнили екс-командира "вагнерівців"

У Норвегії поліція звільнила з-під варти колишнього командира приватної військової компанії "Вагнера" Андрія Медведєва, який нещодавно втік до країни з Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив представник міграційної поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен.