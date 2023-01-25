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У Норвегії після затримання звільнили екс-командира "вагнерівців"

Фото: У Норвегії, після арешту, був випущений колишній командир "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Норвегії поліція звільнила з-під варти колишнього командира приватної військової компанії "Вагнера" Андрія Медведєва, який нещодавно втік до країни з Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press, про це заявив представник міграційної поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен.

Він розповів, що причин для того, щоб продовжувати тримати під вартою Медведєва, більше немає.

Варто зауважити, що, за словами адвоката Медведєва, його клієнт був незадоволений суворими заходами безпеки, яких його змушували дотримуватись, тому поліція помістила його під варту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Росії до Норвегії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Він готовий дати свідчення проти засновника ПВК Євгена Пригожина.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Медведєва затримали та можуть депортувати.

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НорвегияВійна Росії проти УкраїниВагнерівці