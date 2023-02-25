ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Норвегії за п’яну бійку арештували екс-командира "вагнерівців"

Новость на русском →
Норвегія, Субота 25 лютого 2023 20:10
У Норвегії за п’яну бійку арештували екс-командира "вагнерівців" Фото: екс-командир російської групи найманців "Вагнера" Андрій Медведєв
Автор: Олена Черкасець

Колишній командир російської групи найманців "Вагнера" Андрій Медведєв заарештований після того, як він влаштував п’яний дебош біля бару в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Після втечі з Росії 26-річний Медведєв 13 січня перетнув кордон з Норвегією, де подав заяву на надання притулку, однак, згідно з обвинувальним висновком, був затриманий за бійку біля бару в Осло.

Точні обставини події не уточнюються, але, за матеріалами суду, підозрюваний, який на той момент був п'яний, чинив опір при затриманні, а потім фізично напав на поліцейських, коли прибув до відділку.

Суд над ним призначено на 25 квітня.

Перед втечею він розповів, що в Україні був свідком випадкових вбивств бойовиків "Вагнера", яких їхні власні командири звинуватили в непокорі наказам.

Він заявив, що готовий розповісти все, що йому відомо про групу "Вагнера", її діяльність та її лідера Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у столиці Норвегії затримали за п’яну бійку колишнього командира ПВК "Вагнера" 26-річного Андрія Медведєва, який втік з війни в Україні та просив притулок у Норвегії. Йому висунули звинувачення в насильстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Норвегия Вагнерівці
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни