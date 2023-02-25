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В Норвегии за пьяную драку арестовали экс-командира "вагнеровцев"

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Норвегия, Суббота 25 февраля 2023 20:10
В Норвегии за пьяную драку арестовали экс-командира "вагнеровцев" Фото: экс-командир российской группы наемников "Вагнера" Андрей Медведев
Автор: Елена Черкасец

Бывший командир российской группы наемников "Вагнера" Андрей Медведев арестован после того, как он устроил пьяный дебош у бара в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

После побега из России 26-летний Медведев 13 января пересек границу с Норвегией, где подал заявление на предоставление убежища, однако, согласно обвинительному заключению, был задержан за драку у бара в Осло.

Точные обстоятельства происшествия не уточняются, но, по материалам суда, подозреваемый, на тот момент был пьяный, сопротивлялся при задержании, а затем физически напал на полицейских, когда прибыл в отделение.

Суд над ним назначен на 25 апреля.

Перед бегством он рассказал, что в Украине был свидетелем случайных убийств боевиков "Вагнера", которых их командиры обвинили в неповиновении приказам.

Он заявил, что готов рассказать все, что ему известно о группе "Вагнера", ее деятельности и ее лидере Евгении Пригожине.

Напомним, в столице Норвегии задержали за пьяную драку бывшего командира ЧВК "Вагнера" 26-летнего Андрея Медведева, сбежавшего с войны в Украине и который просил убежище в Норвегии. Ему предъявлены обвинения в насилии.

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