У Норвегії затримали за бійку екс-командира "вагнерівців", який втік з Росії

У столиці Норвегії затримали за п’яну бійку колишнього командира ПВК "Вагнера" 26-річного Андрія Медведєва, який втік з війни в Україні та просив притулок у Норвегії. Йому висунули звинувачення в насильстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезький телеканал TV2 .

Ідеться про інцидент біля пабу Andyʼs в Осло в ніч проти 22 лютого. За даними поліції, Андрій Медведєв поводився агресивно і бився з іншим клієнтом закладу.

Його адвокат процитував свого підзахисного: "Після вживання алкоголю в місті сталося непорозуміння".

За даними прокуратури, ексвагнерівець чинив опір і вдарив одного або кількох офіцерів поліції ногою. Через це він також звинувачується в насильстві щодо держслужбовця.

Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав свідчення, однак винним себе не визнав.

Відомо, що 16 січня 2023 року влада Норвегії підтвердила, що Андрій Медведєв незаконно перетнув кордон і попросив там про притулок. Він також брав участь у допитах Національної служби кримінальних розслідувань як можливий свідок воєнних злочинів росіян в Україні.