У Норвегії новий король: що відомо про Гокона VIII

Сьогодні вранці Королівський двір Норвегії офіційно підтвердив смерть Гаральда V. Він пішов із життя у віці 89 років після тяжкої хвороби.

Йдеться про гемолітичну анемію - захворювання, через яке еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати.

Цього ж дня стало відомо, що на трон зійшов син покійного монарха та королеви Соні - Гокон. До цього він мав титул кронпринца.

Гокон є представником династії Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург.

Крім того, відомо, що після сходження на престол він іменуватиметься королем Гоконом VIII. Наразі йому 53 роки.

Гокон VIII - що про нього відомо?

Коли Гокон народився у 1973 році, він одразу став спадкоємцем норвезької корони. Відтоді було зрозуміло, що одного дня він очолить державу.

У статусі кронпринца Гокон поступово отримував дедалі більше обов'язків і брав на себе нові завдання в роботі королівської родини.

Батько і син протягом багатьох років працювали разом. Король Гаральд V називав Гокона не лише своїм наступником, а й другом та соратником. Він радився із сином, ділився з ним власним досвідом і вважав, що той добре розуміє, як продовжити королівську традицію.

"Наші стосунки стають дедалі тіснішими. Він мудрий хлопець. З ним усе буде гаразд, коли настане його час. Приємно це усвідомлювати. Думаю, мій батько хвилювався більше, ніж я. Мені дуже пощастило, що саме кронпринц Гокон продовжить цю справу", - говорив Гаральд про сина у книзі "Король розповідає".

За словами Гаральда, Гокон був поруч із ним протягом усього періоду його правління та активно долучався до роботи.

Попри те, що після смерті Гаральда V Гокон автоматично став новим королем Норвегії, на нього чекає офіційна процедура складання присяги на вірність Конституції.

25 серпня 2001 року кронпринц Гокон одружився з Метте-Маріт Т'єссем Хьойбі.

Через 3 роки в подружжя народилася донька Інгрід Олександра, яка є майбутньою спадкоємицею норвезького престолу. У грудні 2005 року в Гокона та Метте-Маріт народився син Сверре Магнус. Він посідає третє місце в черзі на престол - після батька та старшої сестри.

Також у Гокона є пасинок Маріус, який народився у 1997 році в попередніх стосунках Метте-Маріт. Він не має права на спадкування норвезького престолу.