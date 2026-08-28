В Норвегии новый король: что известно о Хоконе VIII

Сегодня утром Королевский двор Норвегии официально подтвердил смерть Харальда V. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет после тяжелой болезни.

Речь идет о гемолитической анемии - заболевании, из-за которого эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать.

В этот же день стало известно, что на трон взошел сын покойного монарха и королевы Сони - Хокон. До этого он имел титул кронпринца.

Хокон является представителем династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург.

Кроме того, известно, что после схождения на престол он будет именоваться королем Хоконом VIII. Сейчас ему 53 года.

Хокон VIII - что о нем известно?

Когда Хокон родился в 1973 году, он сразу стал наследником норвежской короны. С тех пор было ясно, что однажды он возглавит государство.

В статусе кронпринца Хокон постепенно получал все больше обязанностей и выполнял новые задачи в рамках работы королевской семьи.

Отец и сын на протяжении многих лет работали вместе. Король Харальд V называл Хокона не только своим преемником, но и другом и соратником. Он советовался с сыном, делился с ним собственным опытом и считал, что тот хорошо понимает, как продолжить королевскую традицию.

"Наши отношения становятся все теснее. Он мудрый парень. С ним все будет хорошо, когда придет его время. Приятно это осознавать. Думаю, мой отец волновался больше, чем я. Мне очень повезло, что именно кронпринц Хокон продолжит это дело", - говорил Харальд.

По словам Харальда, Хокон был рядом с ним на протяжении всего периода его правления и активно участвовал в работе.

Несмотря на то, что после смерти Харальда V Хокон автоматически стал новым королем Норвегии, ему предстоит официальная процедура принесения присяги на верность Конституции.

25 августа 2001 года кронпринц Хокон женился на Мэтте-Марит Тьессем Хёйби.

Через три года у супругов родилась дочь Ингрид Александра, которая является будущей наследницей норвежского престола. В декабре 2005 года у Хокона и Мэтте-Марит родился сын Сверре Магнус. Он занимает третье место в очереди на престол - после отца и старшей сестры.

Также у Хокона есть пасынок Мариус, родившийся в 1997 году в результате предыдущих отношений Мэтте-Марит. Он не имеет права на наследование норвежского престола.