У Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац
У Норвегії чоловік кинув коктейлі Молотова в королівський палац. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Інцидент стався сьогодні, 8 липня, після обіду. Чоловік кинув саморобну запальну суміш у двері задньої частини королівського палацу.
Після прибуття на місце події поліції чоловіка затримали. Ним виявився 50-річний білорус. Він знаходиться у розшуку в Нідерландах.
Під час затримання у нього знайшли ще кілька пляшок із запальною сумішшю.
Як розповів голова відділу комунікацій Королівського палацу Гурі Варпе, під час того, як чоловік кидав коктейлі Молотова, у палаці перебував один із членів королівської родини.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що в Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.