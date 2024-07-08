ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац

Осло, Понеділок 08 липня 2024 21:58
UA EN RU
У Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац Фото: у Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Норвегії чоловік кинув коктейлі Молотова в королівський палац. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Інцидент стався сьогодні, 8 липня, після обіду. Чоловік кинув саморобну запальну суміш у двері задньої частини королівського палацу.

Після прибуття на місце події поліції чоловіка затримали. Ним виявився 50-річний білорус. Він знаходиться у розшуку в Нідерландах.

Під час затримання у нього знайшли ще кілька пляшок із запальною сумішшю.

Як розповів голова відділу комунікацій Королівського палацу Гурі Варпе, під час того, як чоловік кидав коктейлі Молотова, у палаці перебував один із членів королівської родини.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що в Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Норвегія
NEWS
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон