У Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац

У Норвегії чоловік кинув коктейлі Молотова в королівський палац. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

Інцидент стався сьогодні, 8 липня, після обіду. Чоловік кинув саморобну запальну суміш у двері задньої частини королівського палацу.

Після прибуття на місце події поліції чоловіка затримали. Ним виявився 50-річний білорус. Він знаходиться у розшуку в Нідерландах.

Під час затримання у нього знайшли ще кілька пляшок із запальною сумішшю.

Як розповів голова відділу комунікацій Королівського палацу Гурі Варпе, під час того, як чоловік кидав коктейлі Молотова, у палаці перебував один із членів королівської родини.