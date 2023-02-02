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Норвегія збільшить витрати з Фонду добробуту для допомоги Україні

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найближчими роками Норвегія збільшить витрати зі свого суверенного фонду для фінансування військової та громадянської допомоги Україні.

Про це заявив у парламенті прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фонд добробуту цієї скандинавської країни з капіталом 1,3 трлн доларів, який є одним із найбільших у світі інвесторів, фіксує різке зростання припливу доходів, оскільки ціни на норвезьку нафту і газ різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр не уточнив скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але сказав, що це буде багаторічне зобов'язання.

"Це призведе до тимчасового збільшення видатків із суверенного фонду добробуту", - сказав Стере.

Він додав, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії та процентні ставки.

Нагадаємо, Норвезький фонд добробуту один з найбільших інвесторів у світі збільшився за 2022 рік на 8,9 млрд доларів, незважаючи на збитки від вкладень в акції.

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